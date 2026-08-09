Il 12 agosto sarà un’eclissi spettacolare, da osservare con attenzione

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E’ certamente il clou dell’estate, o almeno lo sarebbe se non ci fossimo abituati ad altro che non si sa mai cos’è. parliamo dell’eclissi di sole del 12 agosto 2026, visibile anche dall’Italia anche se soltanto parzialmente: la Luna non arriverà infatti a coprire completamente il disco solare. La situazione cambia infatti sensibilmente spostandosi lungo la penisola. Se al Nord l’oscuramento sarà molto elevato, con valori superiori al 90% in diverse città, procedendo verso Sud la porzione di sole coperta dalla luna diminuirà progressivamente.

Va poi considerato che l’eclissi avverrà in prossimità del tramonto, rendendo particolarmente importante avere un orizzonte occidentale libero da edifici, alberi o rilievi. Cambierà la visione anche da città a città. Per questo abbiamo preparato per voi una tabelle che le indica regione per regione con l’orario d’inizio e il momento in cui l’oscuramento sarà massimo.

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Eclissi solare del 12 agosto 2026: le principali città italiane

Regione Città Inizio Massimo Oscuramento Abruzzo L’Aquila 19:31:48 20:08 65,0% Basilicata Potenza 19:33:44 19:55 32,2% Calabria Catanzaro 19:36:02 19:49 15,9% Campania Napoli 19:33:53 20:02 45,9% Emilia-Romagna Bologna 19:28:52 20:21 92,6% Emilia-Romagna Modena 19:28:41 20:21 92,6% Emilia-Romagna Parma 19:28:32 20:21 92,6% Friuli-Venezia Giulia Trieste 19:26:31 20:14 87,1% Lazio Roma 19:32:43 20:11 69,3% Liguria Genova 19:29:22 20:22 93,6% Liguria La Spezia 19:29:33 20:22 93,5% Lombardia Milano 19:27:37 20:21 92,3% Marche Ancona 19:29:48 20:11 74,2% Molise Campobasso 19:32:41 20:02 48,0% Piemonte Torino 19:28:26 20:22 93,3% Piemonte Cuneo 19:29:34 20:23 94,1% Puglia Bari 19:32:41 19:52 27,7% Sardegna Cagliari 19:37:37 20:19 77,7% Sardegna Sassari 19:35:20 20:25 94,3% Sicilia Palermo 19:38:13 20:01 33,6% Toscana Firenze 19:30:02 20:20 92,2% Toscana Pisa 19:30:16 20:23 93,9% Trentino-Alto Adige Trento 19:26:22 20:19 91,0% Trentino-Alto Adige Bolzano 19:25:38 20:18 90,4% Umbria Perugia 19:30:51 20:14 79,8% Valle d’Aosta Aosta 19:27:22 20:21 92,7% Veneto Venezia 19:27:12 20:20 91,3% Veneto Belluno 19:26:05 20:19 90,5% Calabria Reggio Calabria 19:37:31 19:51 17,4% Puglia Lecce 19:33:24 19:45 14,2%

(Fonte dei dati: Fred Espenak, NASA Goddard Space Flight Center, tramite Vercalendario. Tabella elaborata con l’ausilio dell’IA).

Eclissi sul filo dell’orizzonte

Va detto che in alcune località la fine dell’eclissi avverrà quando il sole sarà già tramontato o si troverà sul filo dell’orizzonte. Va detto anche che l’eclissi sarà decisamente più spettacolare al Nord, mentre andando verso Sud la luna oscurerà una porzione sempre più piccola del sole. Vanno ricordate inoltre alcune precauzioni assolutamente necessarie per poter osservare l’eclissi solare senza rischi per gli occhi (il rischio è la bruciatura della retina, bisogna fare attenzione), come quella di non guardare mai direttamente il Sole senza un’apposita protezione; indossare esclusivamente occhiali per eclissi certificati ISO 12312-2; i normali occhiali da sole non proteggono sufficientemente dalla radiazione solare; non vanno usati per nessun motivo binocoli, telescopi, macchine fotografiche o smartphone per guardare il Sole senza filtri solari specifici applicati all’obiettivo. Si chiudono le raccomandazioni ricordando che anche durante un’eclissi parziale, come quella visibile dall’Italia il 12 agosto, non bisogna mai osservare il Sole a occhio nudo, nemmeno per pochi secondi. Il rischio è altissimo. Ed è meglio non stare a provare l’effetto che fa.

Dove l’eclissi sarà più spettacolare?

Dato per assodato che la fascia settentrionale sarà quella privilegiata le città che godranno dello spettacolo più di tutte le altre, saranno Torino, Genova, Bologna e Milano, con oltre nove decimi del disco solare coperti. A Firenze l’oscuramento arriverà a circa l’83%, mentre a Roma sarà intorno al 69%. Nel Mezzogiorno: a Napoli si arriverà a circa il 46%, mentre Bari si fermerà intorno al 19% e Palermo intorno al 25%. Attenzione alle promesse elettorali: a qualche fanfarone giocherellone potrebbe venire in mente di promettere l’eclissi ugualitaria, visto quanto va di moda la propaganda bugiarda in questo paese. Rientrando nei ranghi delle informazioni serie va ricordato che l’eclissi andrà osservata verso Ovest.

Per chi vorrà assistere all’evento, la posizione del Sole sarà un fattore determinante. L’eclissi si svolgerà infatti nelle ore serali e il Sole sarà molto basso sull’orizzonte occidentale. Ricordate che gli occhiali da sole comuni non proteggono a sufficienza; per l’osservazione diretta servono dispositivi certificati, filtri conformi allo standard ISO 12312-2, come scrivevamo qualche riga fa. E godetevi lo spettacolo.

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(9 agosto 2026)

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