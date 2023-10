Traffico di droga e detenzione d’armi: arrestato

In data 7 maggio 2020, i carabinieri nel corso di un’attività d’indagine volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla ricerca di armi da sparo, predisponevano un servizio nei pressi di un’abitazione del comune di Casalgrande, culminata con una perquisizione domiciliare nel corso della quale venivano rinvenuti 4,5 gr. circa di cocaina, nonché materiale idoneo al confezionamento in dosi dello stupefacente e un bilancino di precisione per la pesatura.

Durante l’attività si rinveniva un revolver marca Harrington & Richardson Worchester calibro 38, nonché 58 cartucce calibro 38. L’attività si concludeva con l’arresto dell’odierno condannato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “detenzione abusiva di armi” successivamente ristretto agli arresti domiciliari.

A sentenza divenuta esecutiva l’uomo riconosciuto colpevole e condannato dovrà espiare la pena residua di 11 mesi e 5 giorni di reclusione in regime di detenzione domiciliare oltre al pagamento di una multa di euro 2000. Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio del 02 ottobre scorso dai carabinieri della Stazione di Casalgrande (RE).

(3 ottobre 2023)

