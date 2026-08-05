Fondi regionali per gli HUB Urbani: oltre 1,6 milioni di euro a Fiorano Modenese, Formigine e Sassuolo

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“Un sostegno diretto al mondo del commercio e dei centri storici. Un finanziamento che per la prima volta tocca i nostri Comuni e porterà benefici diretti e indiretti ai commercianti, alle imprese e a tutta la nostra comunità”.

Con queste parole gli Assessori al Commercio dei Comuni di Fiorano Modenese, Formigine e Sassuolo commentano il finanziamento ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna sul progetto degli HUB Urbani rispettivamente di 560.000€ per i Comuni di Fiorano e Formigine e di 552.000€ per Sassuolo.

“Abbiamo lavorato insieme alle associazioni di categorie e alle nostre realtà associative dei commercianti, imprenditoriali e del terzo settore che insistono sui nostri comuni – continuano Romagnoli, Bizzini e Ferrari – per poter creare progetti che siano in continuità nei nostri Comuni: oltre a investimenti sull’urbanistica e sulla promozione commerciali e turistica, il cuore del progetto sarà un bando di aiuto alle imprese già aperte e a quelle di nuovo insediamento. Per questo bando, che uscirà in autunno, andremo a definire le stesse regole e opportunità in modo tale che un’impresa (esistente o nascente) potrà avere le stesse condizioni di sostegno e supporto in tutti i tre Comuni. Ci sarà la possibilità infatti di ricevere finanziamenti per innovare la propria attività da un punto di vista tecnologico e ambientale, così come di avere un sostegno diretto per l’avvio di una nuova attività”.

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“Si tratta di un finanziamento straordinario che arriva per la prima volta ai nostri Comuni su questa tematiche e vogliamo ringraziare in primis gli uffici comunali e tutti coloro che hanno lavorato alla presentazione del progetto. In un momento di grande cambiamento e anche di difficoltà, puntiamo a stimolare l’imprenditoria locale e rendere i nostri centri storici più vivi, attrattivi e commercialmente rilevanti”.

Per quanto riguarda il Comune di Sassuolo il finanziamento di 552.000 euro per la realizzazione del progetto “URBANO: l’Hub di Sassuolo”, permetterà di sviluppare un piano d’azione per la valorizzazione del centro storico per il biennio 2026-2027.

“Il centro storico è il cuore della nostra città: il luogo dove una comunità si incontra, si riconosce e costruisce ogni giorno relazioni, commercio e vita. Prendersene cura significa investire nella qualità della vita di Sassuolo e creare le condizioni perché le attività che ogni giorno lo rendono vivo possano continuare a investire, innovare e contribuire alla vitalità del nostro centro. Con il progetto “URBANO: l’Hub di Sassuolo” mettiamo in campo interventi concreti per rendere il centro storico più accogliente, attrattivo e funzionale, sostenendo il commercio di vicinato, favorendo la nascita di nuove attività e accompagnando quelle esistenti nel percorso di innovazione e di adattamento ai cambiamenti che il settore sta vivendo. Sappiamo che il commercio locale sta affrontando sfide profonde, legate all’evoluzione delle abitudini di consumo e del contesto economico. Non esistono soluzioni semplici né immediate. Proprio per questo riteniamo importante non restare fermi, ma costruire opportunità, investire sul nostro centro e mettere a disposizione strumenti concreti per sostenere chi ogni giorno sceglie di fare impresa a Sassuolo. Desidero ringraziare la Regione Emilia-Romagna e l’Assessora Roberta Frisoni per aver creduto in questo progetto e per il sostegno concreto che ci hanno assicurato. Un ringraziamento va anche alle associazioni di categoria e agli uffici comunali, che hanno contribuito con competenza e spirito di collaborazione a costruire un progetto condiviso, nato dall’ascolto del territorio e pensato per accompagnare il futuro del cuore della nostra città”.

Così il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini commenta con soddisfazione, il finanziamento regionale annunciato questa mattina dall’Assessora al Commercio, Turismo e Sport della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni che prevede un finanziamento pari a 552.000 € a fronte di un progetto che prevede interventi per 800.000 €.

Da tempo i centri storici affrontano le criticità legate ai mutamenti dei consumi e alla perdita di attrattività degli spazi di vicinato. Per contrastare questo trend, l’Amministrazione ha realizzato il progetto “URBANO: l’Hub di Sassuolo”, un piano d’azione sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna previsto per il biennio 2026-2027. L’iniziativa mira a sviluppare una strategia integrata per riqualificare il polo commerciale e restituire funzionalità al cuore della città.

“Ci metteremo subito al lavoro per far uscire già nei prossimi mesi il bando per sostenere il commercio locale, sia le imprese già esistenti, sia per incentivare l’apertura di nuove. Di fronte ai repentini cambiamenti nelle abitudini di consumo – chiarisce l’Assessore al Commercio e al Centro Storico Federico Ferrari – rilanciare l’attrattività del centro e sostenere con forza i nostri esercizi commerciali di vicinato è una sfida non più rinviabile. Questo importante risultato, che ci vede assegnatari del finanziamento regionale, è il frutto di un grande lavoro di squadra: un sentito grazie va agli uffici comunali per la competenza e l’impegno profusi e a tutte le associazioni di categoria con cui abbiamo scritto a più mani il progetto, oltre a Sassuololtre ed a tutti i commercianti, la cui preziosa collaborazione è stata determinante per costruire un progetto solido, condiviso e rispondente alle esigenze del nostro tessuto economico”.

Il progetto si basa su un modello di governance aperta, pensato per coinvolgere gli operatori economici e i soggetti locali nella valorizzazione del centro. L’intervento non si limita alla semplice promozione, ma interviene sul tessuto urbano attraverso tre linee guida ben definite.

La prima direttrice riguarda la qualificazione dello spazio pubblico. In collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna verranno inseriti nuovi elementi di arredo urbano, sedute, aree ombreggiate, soluzioni di verde pubblico e sistemi di orientamento per i visitatori. L’obiettivo è migliorare il comfort generale e la fruibilità di piazze e vie principali. La seconda misura sostiene direttamente gli operatori economici. Un bando del Comune metterà a disposizione incentivi per le imprese già presenti e per quelle di nuova costituzione nell’area dell’Hub. I finanziamenti saranno orientati verso interventi di innovazione, di transizione digitale ed ecologica, la diversificazione delle attività e il supporto all’imprenditoria giovanile e femminile. Infine, la terza linea d’azione prevede interventi immateriali e nuovi servizi. Saranno finanziate attività di comunicazione, la creazione di eventi e lo sviluppo della promozione turistica. Parallelamente verranno introdotti servizi per i cittadini, quali il noleggio di biciclette elettriche, la biblioteca degli oggetti e punti di ritiro automatizzati. La gestione complessiva sarà affidata a un servizio di Hub Management, responsabile del coordinamento operativo delle iniziative.

(5 agosto 2026)

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