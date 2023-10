Fuggito perché guidava senza patente è fermato dalla Polizia Locale

Il 23 ottobre scorso alle ore 09.25, una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia effettuava un posto di controllo di polizia stradale e intimava l’alt ad autoveicolo Mercedes che non si fermava all’alt proseguendo la marcia e dandosi alla fuga. Gli operatori della pattuglia hanno quindi chiamato la centrale operativa fornendo precisi dettagli dell’aspetto dell’uomo al volante.

Giunti sul posto i motociclisti notavano che il veicolo stava per allontanarsi e fermavano il conducente ma dal veicolo scendeva una donna che indossava la medesima parte superiore di tuta sportiva con dettagli di colore rosso notati poco prima. All’inizio la signora insisteva a dire di essere la conducente del veicolo ma messa di fronte al fatto che era stato chiaramente visto il conducente di sesso maschile faceva parlare con il marito, quarantenne residente a Baiso che alla fine ammetteva di essere stato lui alla guida del veicolo quando non si era fermato all’alt. Dai controlli emergeva il motivo del gesto: l’uomo era sprovvisto di patente perché mai conseguita pertanto venivano redatti i verbali per non essersi fermato all’alt e per la guida di autovettura senza essere in possesso della patente di guida che prevede una sanzione amministrativa di euro 5.100,00 e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

