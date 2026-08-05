Jesleen Saini, la giovanissima sassolese selezionata per la missione ShakthiSAT

ShakthiSAT è un progetto internazionale nato con l’obiettivo di promuovere la partecipazione delle ragazze e delle giovani donne nei settori STEM e nell’ambito dell’industria aerospaziale. La missione riunisce studentesse e giovani provenienti da diversi Paesi, offrendo loro la possibilità di contribuire concretamente allo sviluppo di un satellite e di acquisire competenze tecniche, scientifiche e progettuali attraverso un percorso formativo di alto livello.
La selezione avviene sulla base del merito e delle competenze dimostrate dalle candidate.
“Essere stata scelta per prendere parte a questa iniziativa – ha dichiarato – rappresenta per me un importante riconoscimento, oltre che un’opportunità di crescita personale e professionale. Sono orgogliosa di poter rappresentare il nostro territorio in un progetto di respiro internazionale che valorizza il talento giovanile e incoraggia la presenza femminile nel settore spaziale e nelle discipline scientifiche”.
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(5 agosto 2026)
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