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Jesleen Saini, la giovanissima sassolese selezionata per la missione ShakthiSAT

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ShakthiSAT è un progetto internazionale nato con l’obiettivo di promuovere la partecipazione delle ragazze e delle giovani donne nei settori STEM e nell’ambito dell’industria aerospaziale. La missione riunisce studentesse e giovani provenienti da diversi Paesi, offrendo loro la possibilità di contribuire concretamente allo sviluppo di un satellite e di acquisire competenze tecniche, scientifiche e progettuali attraverso un percorso formativo di alto livello.
La selezione avviene sulla base del merito e delle competenze dimostrate dalle candidate.

“Essere stata scelta per prendere parte a questa iniziativa – ha dichiarato –  rappresenta per me un importante riconoscimento, oltre che un’opportunità di crescita personale e professionale. Sono orgogliosa di poter rappresentare il nostro territorio in un progetto di respiro internazionale che valorizza il talento giovanile e incoraggia la presenza femminile nel settore spaziale e nelle discipline scientifiche”.

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