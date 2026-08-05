Jesleen Saini, la giovanissima sassolese selezionata per la missione ShakthiSAT

Testo: A- Reset A+

ShakthiSAT è un progetto internazionale nato con l’obiettivo di promuovere la partecipazione delle ragazze e delle giovani donne nei settori STEM e nell’ambito dell’industria aerospaziale. La missione riunisce studentesse e giovani provenienti da diversi Paesi, offrendo loro la possibilità di contribuire concretamente allo sviluppo di un satellite e di acquisire competenze tecniche, scientifiche e progettuali attraverso un percorso formativo di alto livello.

La selezione avviene sulla base del merito e delle competenze dimostrate dalle candidate.

“Essere stata scelta per prendere parte a questa iniziativa – ha dichiarato – rappresenta per me un importante riconoscimento, oltre che un’opportunità di crescita personale e professionale. Sono orgogliosa di poter rappresentare il nostro territorio in un progetto di respiro internazionale che valorizza il talento giovanile e incoraggia la presenza femminile nel settore spaziale e nelle discipline scientifiche”.

Jesleen rappresenterà l’Italia dal 23 al 31 agosto prossimi.

LEGGI ANCHE Furti ed effrazioni all’Emporio della solidarietà Il Melograno Sono undici gli episodi di furti ed effrazioni commessi da parte di ignoti a partire da aprile 2026... →

(5 agosto 2026)

©sassuolonotizie.it 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata







