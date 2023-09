Controlli anti-spaccio della Polizia Locale

Durante controlli da parte del nucleo di Polizia Giudiziaria, coadiuvato dall’Unità Cinofila, del Comando di Polizia Locale di Sassuolo, mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. All’interno del parcheggio della Stazione di Reggio Emilia, da tempo attenzionato a seguito di varie segnalazioni ricevute, nel pomeriggio di martedì 5 settembre, durante un controllo pianificato dell’area, è stata rinvenuta una rilevante quantità di sostanze stupefacenti contenute in involucri.

Si tratta di 106 gr. di hashish e 8 gr. di cocaina, posti sotto sequestro. Alla vista degli agenti, due persone si sono date immediatamente alla fuga, mentre altre 8 sono state identificate; una delle stesse è stata inoltre segnalata alla Prefettura di Modena, in quanto trovata in possesso di altra sostanza stupefacente per uso personale. Da un’ispezione più approfondita del parcheggio, veniva recuperata una vettura elettrica marca Peugeot, in ottime condizioni, risultata oggetto di furto ed in fase di restituzione ai legittimi proprietari.

(12 settembre 2023)

